Presidente da ANJL defende segurança regulatória em painel na Itália

247 - O presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), Plínio Lemos Jorge, participou, nesta terça-feira (4), do painel “Disputa pelo Controle: quem manda no mercado bilionário do Brasil”, durante o SiGMA Central Europe, realizado em Roma, na Itália. O evento, que teve início na segunda-feira (3) e segue até quinta (6), reúne lideranças globais da indústria de apostas e jogos, com foco na troca de experiências e no debate sobre os rumos do setor em diferentes regiões. As informações são da própria ANJL.

Durante sua intervenção, Plínio Lemos Jorge destacou que a instabilidade no regime tributário brasileiro é um dos principais fatores que podem comprometer a consolidação do mercado nacional de jogos e apostas. “A incerteza nos regimes tributários pode afastar investimentos e comprometer o crescimento do mercado brasileiro se não for resolvida rapidamente”, afirmou.

O painel, promovido pela Pay Retailers, também contou com a presença de Tamas Kusztos, diretor comercial (CCO) da Playson; Stepan Dobrovolskiy, CEO da BetBoom LATAM; Pavel Dergachev, cofundador da 4H Agency; e Alexandre Tomic, fundador da Alea. O grupo discutiu estratégias para equilibrar o potencial de expansão do mercado brasileiro com a necessidade de estabilidade regulatória e tributária, pontos considerados fundamentais para a atração de investidores internacionais.

Ao longo do debate, Plínio reforçou que a consolidação do mercado legalizado de apostas no Brasil depende da preservação das regras e dos acordos firmados durante o processo de regulamentação. Segundo ele, a sustentabilidade do setor exige previsibilidade e respeito às normas já estabelecidas. “É fundamental que o país mantenha um ambiente de negócios seguro e estável, que garanta confiança tanto para operadores quanto para o poder público”, destacou.

O SiGMA Central Europe é uma das principais conferências do calendário global de jogos e apostas, reunindo empresas, reguladores, investidores e autoridades públicas para discutir temas como regulação, inovação tecnológica e integridade do mercado. A presença de representantes brasileiros, como a ANJL, reforça o interesse internacional pelo avanço do marco regulatório no Brasil e o reconhecimento do país como um dos mercados emergentes mais promissores do mundo nesse segmento.