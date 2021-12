Presidente da Caixa faz VP com deficiência dar cambalhota em palco

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - No encontro de fim de ano para gestores da Caixa Econômica, o presidente da estatal, Pedro Guimarães, fez um dos vice-presidentes da instituição, João Gustavo Haenel Neto, que se declarou com uma deficiência física e passou por duas cirurgias no joelho, dar uma cambalhota no palco da convenção.

Após constranger uma série de gestores que não conseguiram fazer a acrobacia acompanhado de uma ginasta, Guimarães convocou Haenel Neto a retirar a máscara e dar uma cambalhota no palco. Ressaltou ainda as restrições físicas do vice.

“Vem cá, tira a máscara, João, você é o primeiro. O João quebrou os dois joelhos duas vezes. Vai, João, cuidado”, incentivou o presidente da Caixa.

