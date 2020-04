Preso em hotel de Luxo, Ronaldinho ganha sala para “embaixadinhas e brincadeiras”

Revista Fórum - De acordo com a AFP, o novo presentinho de Ronaldinho no hotel é uma sala para que ele possa fazer embaixadinhas: “Ontem levaram para ele uma bola. Habilitamos uma sala (de cerca de 30 metros por 15) para suas brincadeiras e embaixadinhas”, declarou Emilio Yegros, gerente do hotel.



O Ministério Público aguarda a prisão da empresária Dalia López desde 7 de março, data em que o juiz de justiça criminal Gustavo Amarilla a declarou foragida por não comparecer ao tribunal e expediu mandato de prisão. A empresária é acusada pela produção e uso de documentos públicos de conteúdo falso, entre outros fatos investigados. A defesa de Ronaldinho insiste que os passaportes falsos foram “um presente” da mulher.

