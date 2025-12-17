Preso, filho de Rob Reiner pode enfrentar pena de morte por assassinato dos pais

247 - Uma decisão da Justiça da Califórnia pode definir ainda nesta terça-feira (16) a pena que Nick Reiner, 32, enfrentará no julgamento pela morte dos pais, o diretor Rob Reiner e a produtora Michele Reiner. O réu pode ser condenado à pena de morte ou à prisão perpétua, conforme avaliação do Ministério Público do Condado de Los Angeles.

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, a promotoria informou que ainda não tomou uma decisão final sobre a pena a ser requerida no caso. Nick Reiner responde por duas acusações de homicídio em primeiro grau e permanecerá sob custódia, sem direito a fiança, enquanto o processo avança.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no último domingo (14), quando Rob Reiner, 68, e Michele Reiner, 58, foram encontrados mortos a facadas na residência da família, em Los Angeles. A filha do casal teria localizado os corpos. A polícia aponta que o filho é o principal suspeito e que a dinâmica do crime inclui agravantes, como o uso de faca e ferimentos no pescoço das vítimas.

Nick Reiner foi descrito por veículos estrangeiros como um “nepo-baby problemático”, com histórico de internações relacionadas ao uso de substâncias. Esse contexto, no entanto, não altera as acusações formais, que tratam o caso como duplo homicídio qualificado.

Relatos colhidos pela polícia indicam que, na noite anterior ao crime, o cineasta, a esposa e o filho teriam se envolvido em uma discussão durante uma festa de Natal na casa do apresentador Conan O’Brien. Testemunhas disseram que o casal deixou o evento pouco depois, em meio a um clima tenso.

Horas depois, já na madrugada de domingo, Nick Reiner fez check-in no hotel The Pierside Santa Monica. Funcionários acionaram as autoridades após encontrarem grande quantidade de sangue no quarto, sobretudo no banheiro e no chuveiro. Exames periciais foram solicitados para identificar o DNA das amostras coletadas.

Detido na segunda-feira (15), Nick foi oficialmente indiciado pelos assassinatos da mãe e do pai. Em nota, a polícia de Los Angeles informou que o caso será encaminhado ao Gabinete do Promotor do Condado de Los Angeles “para consideração de denúncia formal”.

Rob Reiner marcou o cinema norte-americano nos anos 1980 com títulos de grande repercussão, como Conta Comigo (1986) e Harry & Sally – Feitos Um para o Outro (1989). A morte do casal gerou comoção em Hollywood, com homenagens de políticos, diretores e atores, enquanto a Justiça avalia os próximos passos de um processo que pode resultar em uma das penas mais severas previstas na legislação norte-americana.