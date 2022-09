“Preta nojenta”: paciente é preso por agredir e ameaçar matar médica do Samu em Goiás

Apoie o 247

247 - Um homem de 43 anos foi preso em flagrante após ameaçar e xingar de forma racista uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Iporá, cidade na região oeste de Goiás, no começo da manhã de segunda-feira (19). As informações são do portal Metrópoles.

Segundo depoimentos na polícia, a médica socorrista Kássia Karoline Barcelos, de 27 anos, foi chamada de “preta nojenta” e ainda ameaçada por Jean Cleber Fernandes da Costa, de 43, na rodoviária do município.

Ela foi até o local, após receber um chamado de que havia um homem desmaiado. Esse homem era Jean, que já havia recuperado a consciência quando a equipe do Samu chegou.

A médica contou em depoimento que quando perguntou o que o paciente estava sentindo, ele respondeu: “Vontade de dar um tiro na sua cara”. Em seguida, ele teria falado: “Sua preta nojenta e feia”.

A reportagem ainda acrescenta que após ver que os sinais vitais do paciente estavam bem, Kássia Karoline foi até a delegacia e denunciou a agressão racista. Uma equipe da Polícia Civil prendeu Jean Cleber em flagrante.

