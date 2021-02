Primeira edição do Enem digital teve abstenção de 71,3%

Na primeira vez que o exame nacional do ensino médio é realizado com aplicação em computadores, abstenção foi elevada, de 71,3% edit

247 - A primeira edição do Enem digital teve uma abstenção total de 71,3%. O número foi divulgado neste domingo (7) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame.

Eram esperados 93.079 candidatos, mas compareceram apenas 26.7609 (28,7%) e faltaram 66.370 (71,3%).

O Enem digital foi aplicado neste domingo e no anterior (31). O objetivo é tornar o Exame Nacional do Ensino Médio totalmente digital até 2026.

Para Alexandre Lopes, presidente do Inep, a taxa alta de abstenção era esperada, já que no primeiro domingo de Enem digital 68% não compareceram. Apesar disso, ele se considerou "satisfeito" com a aplicação, informa o G1.

