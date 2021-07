Primeiro trem de levitação magnética de 600 km por hora do mundo sai da linha de montagem

O evento marca a mais recente conquista científica e tecnológica da China no campo do transporte ferroviário edit

Rádio Internacional da China - O novo trem maglev (levitação magnética) de alta velocidade da China, com uma velocidade máxima projetada de 600 km/h, saiu da linha de produção nesta terça-feira (20). Ele é atualmente o veículo terrestre mais rápido disponível no mundo.

O novo sistema de transporte de maglev foi lançado publicamente pela primeira vez na cidade costeira de Qingdao, Província de Shandong, leste da China. Foi desenvolvido pela China, marcando a mais recente conquista científica e tecnológica do país no campo do transporte ferroviário, de acordo com a China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC).

O novo avanço da China demonstra que o país domina um conjunto completo de tecnologias de engenharia para trens maglev de alta velocidade, incluindo integração de sistemas, produção de veículos, fornecimento de energia de tração, trilhos ferroviários e controle e comunicação de transporte, disse a empresa.

Lançado em outubro de 2016, o projeto de trem maglev de alta velocidade teve o desenvolvimento de um protótipo de trem de levitação magnética com uma velocidade máxima projetada de 600 km/h em 2019, e realizou um teste bem-sucedido em junho de 2020.

Os engenheiros concluíram a integração do sistema de transporte de maglev, e um trem com cinco vagões está funcionando bem em uma linha de teste dentro da fábrica, disse a empresa.

O trem pode ter de dois a dez vagões, cada um com mais de 100 passageiros, de acordo com Ding Sansan, engenheiro-chefe do projeto.

O trem fornece a melhor solução para viagens dentro de uma distância de 1.500 km, disse Ding, acrescentando que preenche a lacuna de velocidade entre aviões e os trens-bala.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.