Produtividade e rentabilidade: os principais atrativos para investir no Brasil

O Brasil tem um dos sistemas financeiros mais seguros e robustos dos mercados emergentes, o que significa que, dentro do panorama de investimento estrangeiro direto, o país tem uma posição altamente atrativa para as empresas internacionais que procuram ampliar seus mercados na região.

Durante o primeiro bimestre deste ano, a movimentação de capitais internacionais no Brasil – fusões, aquisições e reinvestimento de lucros – registrou um ingresso de US$ 10,8 bilhões, mais do que o dobro do investimento estrangeiro diretorecebido no mesmo período de 2020.

A produtividade e a rentabilidade oferecidas pelo mercado brasileiro são alguns dos principais atrativos para as empresas estrangeiras. Além de oferecer inúmeras razões para acreditar na perspectiva de crescimento do mercado brasileiro nos próximos anos, investir em ações apresenta um potencial em alta do setor e que pode entregar maior lucro devido à melhora da economia global após o impacto sofrido no último ano com a crise sanitária.

Por que o Brasil configura um destino certo para investidores estrangeiros?

A previsão para os mercados internacionais é apostar na economia brasileira, e as perspectivas são otimistas para manter a tendência de crescimento. De acordo com o Banco Central do Brasil, o investimento estrangeiro em ações do país, fundos de investimentos e títulos de renda fixa vem registrando cifras positivas ao longo do ano. Por isso, estima-se que a expectativa de crescimento da economia brasileira em 2021 seja de 3,17% e de 2,33% em 2022, segundo o Boletim Focus, divulgado recentemente pelo Banco Central.

Como principal economia da América Latina, o Brasil é a porta de entrada de empresas internacionais que estão à procura de expansão nos mercados emergentes da região. Setores como o agrícola, o imobiliário, o sistema financeiro digital e as energias renováveis são apenas algumas das opções mais chamativas para receber investimento estrangeiro direto e aumentar a economia do país.

Quais setores estão em alta para o investimento estrangeiro?

Segundo a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China (CCIBC), a China vê uma grande oportunidade de aumentar a sua participação econômica no país e planeja desembolsar mais de US$ 20 bilhões na compra de ativos brasileiros. Os setores mais beneficiados com a decisão serão infraestrutura, energia, transportes e agronegócio. Além disso, empresas como a State Grid lideram os investimentos na área de hidrelétricas, enquanto a Shangai Electric prevê investimentos de R$ 3,3 bilhões em projetos de transmissão da Eletrosul.

Por outro lado, o setor digital e especialmente as plataformas de streaming vêm apresentando uma tendência de crescimento acelerado nos últimos anos no país. Empresas como a Netflix chegaram ao mercado brasileiro para desempenhar um papel importante na economia. A plataforma já supera os 17 milhões de assinantes no Brasil, ultrapassando o número de acessos pagos da TV nacional.

O grande sucesso da Netflix, tanto no mundo quanto no país, vai além da exclusividade do conteúdo disponível para os assinantes e a acessibilidade dos usuários para assistir a esse mesmo conteúdo a partir de qualquer dispositivo conectado à Internet. Na verdade, a competitividade por conta do valor da assinatura é muito grande em comparação com o preço oferecido pelas operadoras de TV por assinatura do país, o que representa uma vantagem significativa para a plataforma de streaming aos olhos dos consumidores.

Esse poder de escolha dos usuários é refletido no crescimento do lucro da Netflix obtido durante o primeiro trimestre de 2021, que chegou a 141%, equivalente a US$ 1,7 bilhão em lucro líquido e US$ 3,75 por ação. Outra gigante do setor digital, a Alphabet – dona da Google – alcançou um lucro por ação de US$ 16,40 no terceiro trimestre de 2020 e registrou uma valorização de 60% do BDR (Brazilian Deposit Receipts).

A movimentação no mercado de ações de empresas estrangeiras como essas, que têm participação na Bolsa do Brasil, vem despertando o interesse de quem investe em Contratos por Diferença (CFDs), que são baseados nos preços das divisas e dos índices externos. Isso porque o investidor pode adquirir um CFD de uma empresa sem a necessidade de comprar o valor equivalente em ações. Assim, pela diversificação do mercado interno brasileiro, os CFDs têm se tornado uma opção popular entre os traders.

Nesse sentido, plataformas corretoras como a Infinox ações ajudam os investidores a realizar as transações, executando margens menores e viabilizando o acesso aos mercados de ações de todo o mundo. Como o próprio nome diz, nos CFDs a oportunidade de ganho se dá por meio da diferença entre os preços de entrada e saída dos ativos, que podem incluir ações, índices, divisas ou commodities.

Além disso, outros pontos também têm feito com que os investidores vejam potencial no Brasil, como a posição do país de primeiro receptor de Investimento Estrangeiro Direto (IED) na América Latina e um dos maiores receptores de IED no mundo — investimentos que vêm principalmente de países como Holanda, Estados Unidos, Alemanha e Luxemburgo.

Direcionados principalmente aos setores de petróleo e gás, bem como aos serviços financeiros, os fluxos de investimento incentivaram a melhora nas vendas de ativos e a implementação de um novo plano de infraestrutura para revitalizar a economia, o que gera uma perspectiva positiva para as empresas estrangeiras abrirem as portas à economia brasileira.

