Produtos mais procurados durante a pandemia: AliExpress divulga lista completa e atualizada

Compras por meio de canais online cresceram fortemente no Brasil desde o início da crise do coronavírus

Em meio à pandemia de coronavírus, o e-commerce e as vendas online tiveram a maior alta de faturamento desde os últimos anos.

Segundo levantamento da Ebit/Nielsen, as medidas de restrição de circulação e o fechamento de lojas físicas durante a crise foram os principais fatores para o crescimento da primeira compra em sites.

Com o aumento no número de pessoas comprando na internet, o faturamento das lojas online também cresceu, chegando a 41% no em 2020, em comparação com o mesmo período de 2019.

Com isso, chegamos a maior alta do setor em 13 anos. Em meio à pandemia, tivemos o total de vendas de R $87,4 bilhões entre janeiro e dezembro do ano passado.

No final, tal número foi impulsionado pelo crescimento dos pedidos, que subiram 30%, em sua maior alta desde 2013. Foram 194 milhões de compras nos 12 meses de 2020.

E de acordo com dados divulgados pelo AliExpress, o maior site de compras crossborder do mundo, as categorias que registraram maior aumento em vendas foram aquelas ligadas ao trabalho remoto e às melhorias nas condições de conforto no lar, já que as pessoas passaram a ficar muito mais tempo em casa.

Alguns dos itens mais procurados no AliExpress durante a pandemia foram: Aspirador-Robô Xiaomi Liectroux C30B , Webcam WSDCAM 1080P com microfone, Aparelho de passar roupa a vapor e Mini lava-louça com luz ultrassônica.

Dentre esses produtos, o que teve maior destaque foi as já muito conhecidas Webcams.

Ao longo de 2020, a venda de webcams, por exemplo, foi 3.800% maior que no ano anterior.

Tal explosão se justifica pela necessidade de estudantes e profissionais participarem com mais assiduidade de aulas e reuniões online.

Acontece que essa curva ascendente acabou beneficiando ainda outros produtos do segmento eletrônico, como a venda de smartphones, notebooks e tablets.

O perfil de consumo no AliExpress em 2020 foi distinto do que é padrão em outros anos e reflete o que ocorreu no varejo online do mundo todo

Na opinião de inúmeros especialistas, o perfil de consumo no AliExpress em 2020, foi distinto do que é padrão em outros anos e reflete o que ocorreu no varejo online do mundo todo.

Como foi possível perceber, a pandemia causada pelo novo Coronavírus, de alguma forma, ajudou a impulsionar as vendas online.

Acontece que, além de ter tido esse impulso, a plataforma possui um outro grande diferencial que também pode ter ajudado para o aumento no número de vendas - o preço.

Os produtos vendidos no AliExpress são, em média, 39,2% mais em conta quando comparados aos preços praticados por outros sites de vendas no Brasil.

Tal diferença foi evidenciada por uma pesquisa realizada , no fim de 2020, pela consultoria Price Survey.

Aqui também cabe frisarmos que, além de eletrônicos, tiveram também forte alta nas vendas ao longo dos meses de pandemia produtos da categoria Casa e Jardim, como mesas, cadeiras, vasos e luminárias.

O fato dos consumidores passarem mais tempo em casa também fez aumentar o consumo de eletrodomésticos, como aspiradores-robô e máquina de lavar louças.

Além do maior consumo de itens para o conforto em casa, se destacaram também itens de higiene, limpeza e proteção das casas e famílias, tais como máscaras, face shields e luvas.

