'Provavelmente devo ter dado uma cochilada', relata motorista de aplicativo que dirigia carro com ex-BBB Rodrigo Mussi

247 - O motorista de aplicativo envolvido no acidente de carro com o ex-BBB Rodrigo Mussi teria cochilado ao volante antes de bater na traseira de um caminhão de soja na Marginal Pinheiros. A reportagem é do portal G1.

O acidente ocorreu na madrugada de quinta-feira (31), na Marginal Pinheiros, perto da Ponte Eusébio Matoso.

"Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente", disse em entrevista ao Bom Dia SP.

O motorista Kaique Reis afirma que usava cinto de segurança no momento do acidente. Ele não se feriu.

Mussi, que estava sem cinto, teria sido arremessado para a frente do veículo e sofreu diversas faturas pelo corpo, incluindo traumatismo craniano.

Kaique afirma que chegou a pedir que o passageiro colocasse o cinto, mas relata que sua solicitação não foi atendida.

Segundo informações da Polícia, logo após o acidente, o motorista Kaique Reis realizou o teste do bafômetro, no qual não foi constatado ingestão de bebida alcoólica.

Rodrigo Mussi precisou passar por uma cirurgia na perna e na cabeça. O procedimento foi realizado na noite desta quinta (31) no Hospital das Clínicas, na Zona Oeste da capital paulista.

Ele ficará as próximas 48 horas em observação, para que sejam definidos os novos procedimentos e medicações.

