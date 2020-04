Publicitário bolsonarista que foi a ato “contra os vírus do Congresso e do STF” morre de covid-19

Vítima da covid-19, o publicitário Weyne Vasconcelos foi ao protesto pró-golpe de 15 de março dizendo que o ato era "contra os parasitas e picaretas que lá se instalaram". Manifestantes pediam o fechamento do Congresso e do STF edit

247 - O publicitário Weyne Vasconcelos morreu na manhã deste sábado (25) vítima de coronavírus.

Vasconcelos foi ao protesto pró-golpe de 15 de março "contra os vírus que infestam o Congresso e o STF". De acordo com ele, o ato era "contra os parasitas e picaretas que lá se instalaram. Bora, negada!". Seu relato foi publicado no Diario do Centro do Mundo.

De acordo com o site do governo sobre a covid-19, o Brasil tem pelo menos 58,5 mil confirmações e 4 mil mortes provocadas pelo coronavírus.

