Quais as forças motrizes do comércio exterior da China?

Rádio Internacional da China - De acordo com os dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas da China no dia 13, no primeiro trimestre deste ano, a exportação total dos produtos de veículos elétricos de passageiros, baterias de lítio e baterias solares aumentou 66,9%, a qual elevou a taxa geral de crescimento das exportações em 2 pontos percentuais, mostrando o papel cada dia mais importante das novas forças-motrizes para o incremento do setor.

Atualmente, a alta inflação global e o crescimento desacelerado das principais economias levaram ao enfraquecimento da demanda externa. A Organização Mundial do Comércio prevê que o volume do comércio global de bens este ano crescerá apenas 1%, cerca de 2,5 pontos percentuais mais lento do que no ano passado. Juntamente com riscos como protecionismo e geopolítica, o desenvolvimento do comércio exterior da China enfrenta muitas dificuldades.

A julgar pelos dados gerais no primeiro trimestre, porém, o valor total de importação e exportação de bens da China foi de 9,89 trilhões de yuans, um aumento de 4,8% em relação ao ano anterior. Isso mostra que o comércio exterior da China resistiu ao teste e alcançou um início estável e positivo com forte resiliência, estabelecendo as bases para a estabilidade e a qualidade do setor ao longo do ano.

O comércio exterior é um barômetro da economia chinesa. Seu início estável e positivo reflete a confiança e o aquecimento da economia nacional. O Banco Mundial divulgou um relatório sobre a situação econômica no Leste Asiático e na região do Pacífico no final de março, elevando a taxa de crescimento econômico da China para 5,1% em 2023, significativamente acima dos 4,3% previstos em janeiro. A contínua recuperação da economia chinesa continuará estimulando a demanda por produtos importados e promovendo as exportações.

Ao mesmo tempo, a promoção contínua da abertura de alto nível da China forneceu forte apoio ao comércio exterior. Este ano marca o décimo aniversário da proposta da construção conjunta da iniciativa Cinturão e Rota. No primeiro trimestre, a taxa de crescimento ano a ano das importações e exportações da China para países ao longo do Cinturão e Rota foi 12 pontos percentuais maior do que a taxa calculada geral.

Além disso, do ponto de vista do ambiente comercial, os problemas de transporte foram bastante atenuados e o preço do frete marítimo caiu significativamente em comparação com o ano anterior. Desde 8 de janeiro deste ano, a China otimizou as medidas de gestão para o intercâmbio de pessoal, o que também contribuiu efetivamente com o comércio exterior.

As empresas também estão tomando ações ativas. Em comparação com o mesmo período do ano passado, mais 25.000 empresas na China começaram a operar negócios de importação e exportação no primeiro trimestre.

O atual ambiente internacional é severo e complexo e as perspectivas comerciais permanecem sob pressão. Mas o que é mais importante é que a economia da China tem forte resiliência, grande potencial e vitalidade e seus fundamentos de longo prazo permanecem inalterados. Com a melhoria geral da operação econômica da China, espera-se que o comércio exterior continue melhorando e trazendo mais benefícios para o mundo.

