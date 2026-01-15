Quais são os passaportes mais poderosos do mundo em 2026? veja ranking

247 - O Brasil mantém posição de destaque no cenário internacional de mobilidade em 2026. O passaporte brasileiro aparece na 16ª colocação entre os mais poderosos do mundo, ao lado da Argentina, garantindo acesso a 169 países e territórios sem a necessidade de visto prévio. O resultado mantém o país entre os 20 primeiros do ranking global e reforça sua relevância na América do Sul.

Os dados fazem parte do Henley Passport Index, levantamento elaborado pela consultoria britânica Henley & Partners, com base em informações da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Estudo analisa o grau de liberdade de circulação proporcionado por passaportes de todo o mundo e é considerado uma das principais referências internacionais sobre mobilidade global.

O índice classifica os passaportes de acordo com o número de destinos que seus titulares podem visitar sem visto antecipado. Ao longo de mais de duas décadas de série histórica, o ranking passou a refletir não apenas acordos migratórios, mas também estabilidade política, relações diplomáticas e o peso geopolítico dos países no cenário internacional.

Em 2026, a liderança segue concentrada na Ásia. Singapura ocupa, de forma isolada, o primeiro lugar do ranking, com acesso livre a 192 destinos. Na sequência, Japão e Coreia do Sul dividem a segunda posição, com 188 países e territórios acessíveis sem visto. O desempenho confirma a consolidação asiática como protagonista na ampliação da mobilidade internacional.

A Europa mantém forte presença entre os primeiros colocados. Países europeus dominam integralmente o terceiro e o quarto lugares do ranking, com passaportes que garantem entrada sem visto em até 186 destinos. Portugal aparece no quinto lugar, ao lado de Hungria, Eslováquia, Eslovénia e Emirados Árabes Unidos, com acesso a 184 destinos.

Os Emirados Árabes Unidos, inclusive, são apontados no relatório como o país que apresentou a evolução mais expressiva desde 2006. Segundo a Henley & Partners, o avanço é resultado de uma política consistente de abertura diplomática e ampliação de acordos de isenção de vistos ao longo das últimas duas décadas.

Os Estados Unidos voltaram ao top 10 em 2026, ocupando a décima posição, com acesso a 179 destinos. Apesar disso, o estudo destaca que o país continua em trajetória de perda relativa de poder do passaporte, tendo deixado de garantir entrada sem visto em sete destinos apenas no último ano, além de acumular uma das maiores quedas no ranking desde a criação do índice.

Na outra ponta do levantamento, Afeganistão, Síria e Iraque permanecem nas últimas posições, com menos de 30 destinos acessíveis sem visto. A distância entre o passaporte mais poderoso e o mais fraco chega a 168 destinos, evidenciando, segundo o relatório, uma desigualdade estrutural crescente no acesso à mobilidade global.

O ranking de 2026 reforça que, embora alguns países avancem significativamente, o direito de circular pelo mundo segue profundamente desigual, refletindo diferenças econômicas, políticas e diplomáticas entre as nações.