Qual é a internet ideal para você? Ferramenta revela o melhor plano com base em suas necessidades

Recentemente, o Melhor Plano, site especialista na comparação de planos de telecom, disponibilizou uma ferramenta que compreende o perfil de cada consumidor e sugere as melhores opções de internet móvel e banda larga com base em suas necessidades. O objetivo do lançamento é, sobretudo com o maior uso da internet durante a pandemia, ajudar o usuário a encontrar o plano ideal para suas demandas de trabalho e lazer — sem, claro, gastar muito por isso.

De acordo com o comparador, à ativa desde 2015, o maior desafio apontado pelas pessoas durante a busca por um plano é a dificuldade em contratar pacotes de serviço eficientes sem comprometer o orçamento ou ficar abaixo das expectativas. A indecisão só aumenta diante da grande oferta de opções, que pode confundir e acabar frustrando quem faz a escolha errada por não entender o próprio perfil enquanto consumidor.

Todo o processo é feito de maneira intuitiva e em poucos segundos. Depois de acessar a página da ferramenta, basta que o usuário digite seus dados pessoais e selecione o tipo de serviço que está procurando: planos de celular ou internet banda larga. A partir daí, ele será direcionado a um quiz com perguntas como “quantas pessoas na residência ficam conectadas à internet?” e “alguém na sua casa faz uso de jogos multiplayer online?”. O resultado é calculado por meio das respostas e a média de internet que é gasta para realizar cada atividade.

Para os planos de celular, também há algumas questões sobre utilização de redes sociais, apps e ligações. As pessoas que buscam por um bom pacote de televisão por assinatura também podem contar com ajuda da ferramenta, que apresenta as opções de acordo com os canais ou programas aos quais desejam ter acesso.

“O Melhor Plano trabalha com a comparação de planos há mais de 4 anos, sempre buscando ser imparcial e transparente com o usuário ao mostrar as opções disponíveis no mercado”, compartilha Pedro Israel, co-fundador do site. Para ele, a grande diferença em relação aos comparadores disponíveis na plataforma é que o lançamento facilita ainda mais a escolha dos planos, já que estipula o perfil de consumo com base nas respostas do usuário. “Isso vai ajudá-lo também a ser mais assertivo na escolha, pois, além de comparar os preços, poderá saber exatamente o quanto de internet precisa. Estamos dando mais um caminho para facilitar a tomada de decisão do consumidor”, conclui.

Teste a ferramenta e saiba qual o seu perfil!

O conhecimento liberta. Saiba mais