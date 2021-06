Quando a matemática vence os cassinos

Desde que o jogo de apostas existe, as pessoas têm investido tempo para entender completamente a dinâmica de cada um, não só para poder apostar com mais conhecimento, mas também para encontrar algum método que aumente as chances de obtenção de benefícios.

Um dos jogos de cassino mais populares, a roleta, tem 36 números vermelhos e pretos e dois números verdes, um para 0 e outro para 00. Portanto, existem 38 possibilidades ao todo. Este número que parece simples, torna-se mais complexo ao refletir mais detalhadamente..

É possível desenvolver ou detectar uma maneira racional de calcular as probabilidades em uma aposta?

Os chamados “jogos de azar” escondem atrás desse nome o fato de se estruturarem em probabilidades, um dos conceitos matemáticos e estatísticos básicos. Portanto, se há probabilidades, elas podem ser calculadas ou estimadas.

Roleta é o exemplo mais fácil de explicar por causa de sua popularidade, e dada a sua estrutura que permite analisar o jogo. A roleta tradicional oferece uma probabilidade de ganhar de 1 a 37, o que equivale a uma chance de 2,7% com cada aposta. Esse número parece baixo, mas indica que o azar não é total, mas se baseia em uma probabilidade de quase 3% de ganhar a priori. Então, você pode complicar os dados se levar em conta o número histórico de vezes que cada número e cada cor sai, tomando um determinado período de tempo.

O estudo da probabilidade tem sido desenvolvido ao longo da história da ciência em diferentes países, especialmente durante o século XX. Isso permitiu que matemáticos de prestígio, como Pierre Fermat, Jakob Bernoulli, Blaise Pascal e Siméon Denis Poisson, fizessem contribuições relevantes para este campo. Esses estudos são comprovados em diferentes áreas, entre as quais a indústria de jogos de apostas é uma das mais atraentes.

Nos anos 90, a família García-Pelayo realizou uma importante descoberta que fez a família ser reconhecida no mundo. Eles foram capazes de elaborar um método legal para ganhar na roleta de qualquer cassino. Uma vez que sua fórmula foi comprovada, a família publicou um livro chamado “A Fabulosa História dos Pelayos” (2003). O método parte da ideia de que não existe roleta perfeita e, portanto, todas têm defeitos físicos. Essas anomalias podem ser devidas a diversos fatores, como quadrados desiguais, curvaturas laterais, diferentes aparafusamentos das paredes dos quadrados que recolhem a bola. São essas anomalias que fazem com que alguns números saiam com mais frequência do que outros, e assim, cada roleta terá um comportamento diferente do esperado em uma máquina perfeita.

A investigação não foi fácil, já que os cassinos não permitem experimentos localizados. Durante meses, os Garcia-Pelayos conseguiram anotar os números que saíram em cada uma das mesas de roleta do cassino. Depois de ter dados suficientes, calcularam o número de vezes que cada número saía acima de sua expectativa, referindo-se a ele como positivo. Assim, se em 36 corridas o número sai uma vez, não haverá positivo. Se sair duas vezes, teremos um positivo (+1), se três, dois positivos (+2), etc.

Antes de seu método ser revelado, a família pode prever que ganhariam no Casino de Madrid, como realmente aconteceu, 70 milhões de pesetas (420.708 €) durante o verão de 92.

No entanto, a banca também trabalha para encontrar esses hiatos que possibilitem a racionalização dos jogos, e no caso da roleta, o antídoto contra esse sistema é mudar as tabelas com frequência, para que não seja possível coletar dados suficientes para conhecer seu comportamento.

