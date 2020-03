Quase 11 mil brasileiros não conseguem voltar ao Brasil devido à pandemia

Agência Sputnik - Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) apontam que há cerca de 11 mil brasileiros no exterior que não conseguem voltar ao Brasil devido à pandemia.

A Anac abriu um cadastro de brasileiros pela Internet para colher dados de cidadãos que tinham passagem comprada de retorno ao Brasil mas não conseguem voltar.

Segundo publicou o jornal Folha de São Paulo, cerca de 11 mil brasileiros preencheram o cadastro até do final da tarde da segunda-feira (23). O formulário está disponível no site do órgão desde o domingo (22).

Conforme o site da a Anac, o objetivo do cadastro é "ajudar a viabilizar os brasileiros que tiveram seus voos cancelados em países que estão com restrições para deslocamento aéreo".

Em diversos países mundo afora restrições de tráfego aéreo foram impostas devido à pandemia do novo coronavírus. Entre os países com mais brasileiros cadastrados pela Anac estão Portugal, África do Sul, México e Peru.

No mundo inteiro, a pandemia da COVID-19 já infectou 381.499 pessoas e causou 16.557 mortes. Os dados são atualizados em tempo real pelo painel da universidade Johns Hopkins.

No Brasil, segundo o mais recente balanço do Ministério da Saúde, 1.891 pessoas foram infectadas pela COVID-19 e 34 pessoas morreram.