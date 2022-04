Quatro suspeitos de queimarem calouros em trote deixam prisão

O grupo faz parte do curso de medicina veterinária e é suspeito de organizar um trote que deixou pelo menos 19 calouros com o corpo queimado edit

247 - O grupo faz parte do curso de medicina veterinária e é suspeito de organizar um trote que deixou pelo menos 19 calouros com o corpo queimado A última estudante ainda presa pela suspeita de participar de um trote violento que teve ao menos 19 calouros queimados foi liberada ontem. Quatro pessoas haviam sido detidas. Advogado da jovem, Gustavo Sabino Teixeira afirma que ela deixou a prisão "muito abalada emocionalmente, extremamente triste e com muita dor". A reportagem é do portal UOL.

A jovem, que não teve o nome divulgado, é uma das quatro pessoas que estavam presas desde quinta-feira (31), após o trote violento na UFPR (Universidade Federal do Paraná), em Palotina, a quase 600 km de Curitiba.

O grupo faz parte do curso de medicina veterinária e é suspeito de organizar um trote que deixou pelo menos 19 calouros com o corpo queimado com creolina, um desinfetante de uso veterinário. Todos já estão em liberdade.

"Ela [cliente] se encontra muito abalada emocionalmente, extremamente triste com o ocorrido, e sente muito por toda a dor sofrida pelos colegas, dor essa que ela também experimentou, pois também se encontra com ferimentos. Neste momento está isolada, tentando entender a dimensão do acidente, e pronta para contribuir no que for preciso com todas as autoridades competentes pela investigação e julgamento do caso", afirma o advogado.

Durante a audiência de custódia, a Justiça impôs fiança de R$ 10 mil para cada pessoa envolvida, além de ter que cumprir algumas medidas, como o uso de tornozeleira eletrônica. O prazo imposto para colocar o equipamento é de cinco dias após a soltura.

Três estudantes, uma mulher e dois homens, deixaram a prisão ainda na sexta-feira (1), à noite. A última aluna que ainda estava presa não tinha condições de pagar o valor da fiança e, por um habeas corpus, foi colocada em liberdade neste domingo.

