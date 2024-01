Quem é Luiz França, comediante acusado de agredir Maria Melilo com socos e chutes

Apoie o 247

247 - O comediante Luiz França foi acusado de agredir a então namorada Maria Melilo com socos e chutes. A ex-BBB registrou um boletim de ocorrência contra ele em 13 de janeiro e pediu uma medida protetiva de urgência contra o homem. Melilo afirmou na ocorrência que “as agressões se deram em decorrência de uma discussão ocasionada por conta de ciúmes”.

De acordo com Metrópoles, o ator e comediante nasceu em novembro de 1974, na cidade de Senhor do Bonfim, Bahia. Formado em artes cênicas pelo Senac do Rio de Janeiro, ele faz parte da equipe do Comédia ao Vivo, um grupo de stand-up e apresenta também o podcast “Vê Se Pod”. Ele nega as acusações.

