Quem é o ator que foi socorrido após publicar carta de despedida nas redes

247 - O ator e dublador Clécio Souto foi levado ao hospital na manhã deste domingo (29), após publicar uma carta de despedida em suas redes sociais. As informações foram divulgadas pela coluna da jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Na publicação feita no Instagram, o artista desabafou sobre dificuldades pessoais, emocionais e financeiras, levantando preocupação imediata entre amigos, colegas de profissão e seguidores. O conteúdo da mensagem indicava que ele poderia tentar contra a própria vida, o que mobilizou uma rede de apoio para localizá-lo rapidamente.

No texto, Clécio iniciou agradecendo às pessoas que fizeram parte de sua trajetória profissional e pessoal: "A todos que me apoiaram, curtiram meus trabalhos e me transmitiram tanto carinho, deixo aqui meus mais sinceros agradecimentos. Obrigado à dublagem e a todos os profissionais de dublagem que sempre foram muito gentis e amáveis comigo. Obrigado por me acolherem e por todas as oportunidades. Obrigado aos fãs, por tanto carinho!".

Em seguida, ele revelou o sofrimento que vinha enfrentando: "Estou indo embora, pois está doendo muito continuar aqui. A solidão, a tristeza e as dividas (estava trabalhando muito pouco) estão me consumindo". O artista também expressou sentimentos de inadequação e frustração ao longo da vida: "Nunca fui feliz, mas disfarcei bem. Sempre achei que não pertencia a este lugar (planeta) e falhei em praticamente todas as minhas tentativas, em todas as áreas da minha vida".

Na parte final da carta, Clécio se despediu de forma mais direta, reforçando o tom de desespero: "Cansei de tentar. Sei que estou deixando alguns trabalhos inacabados, mas eu não consigo mais ficar aqui. Me perdoem. Muito obrigado a todos, por tudo. Fiquem bem e em paz. Estou indo buscar a minha paz. ❤️❤️❤️😘".

A repercussão foi imediata. Nos comentários da publicação, amigos e fãs demonstraram desespero e tentaram mobilizar ajuda. “Avisem os familiares!!!!! Rápido!!”, escreveu um seguidor. “Como assim!??? Alguém tem mais notícias…. Acabei de ver!! Bora entrar em contato”, publicou outro.Pouco tempo depois, pessoas próximas informaram que o ator havia sido socorrido a tempo.

Segundo relatos compartilhados nas redes sociais, equipes de emergência foram acionadas e conseguiram encaminhá-lo ao hospital. “Calma, pessoal! Ele já está no hospital e amigos estão acompanhando 🙏🏻. A informação já foi passada pela Elida Lastorina ❤️”, escreveu uma internauta. Outro comentário reforçou: “Galera, chegaram a tempo. O Samu resgatou o Clécio. Vamos agora focar em ver o que ele precisa pra poder ajudar no que pudermos”.

Até o momento, não há detalhes oficiais sobre o estado de saúde do ator. O caso gerou comoção entre profissionais da dublagem e reacendeu o debate sobre saúde mental, especialmente entre trabalhadores da área artística, frequentemente expostos à instabilidade financeira e emocional.