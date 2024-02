Quem é o ex-apresentador de telejornal do SBT preso em flagrante por tráfico de drogas

Apoie o 247

247 - O jornalista e ex-apresentador de telejornal do SBT Marcelo Carrião foi preso em flagrante por tráfico de drogas, nesta quarta-feira (28), em Santos, no litoral de São Paulo. De acordo com portal G1, o homem foi detido com mais oito suspeitos pelo crime em uma operação da Polícia Civil. Durante as investigações, Carrião é citado como 'fornecedor' dos entorpecentes. Durante a mesma operação, a Polícia Civil localizou três estufas de plantação de maconha em uma casa.

A Polícia Civil cumpriu, nesta quarta-feira (28), nove mandados de busca e apreensão na região. Destes, seis suspeitos foram detidos - entre eles, Carrião. As investigações prosseguem em busca dos outros três, que ainda não foram localizados. Além deles, a corporação prendeu mais três pessoas, identificadas a partir de conversas em celulares apreendidos.

De acordo com a TV Pop, nascido em Osasco, no interior de São Paulo, o jornalista se formou em 1995 pela Universidade Católica de Santos. Ele estava sem um emprego fixo desde que deixou o quadro de funcionários da emissora de Silvio Santos.

