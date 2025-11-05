Quem é o ex-atleta condenado a cinco anos e meio de prisão por fingir câncer e aplicar golpes milionários

247 - O ex-jogador irlandês de hurling DJ Carey, um dos maiores nomes da história do esporte no país, foi condenado a cinco anos e meio de prisão por fingir ter câncer e arrecadar grandes somas em doações. A informação é do portal Metrópoles. Segundo a reportagem, Carey simulou a doença entre 2014 e 2022, enganando pelo menos 22 pessoas e arrecadando cerca de 400 mil euros — o equivalente a quase R$ 2,5 milhões.

De acordo com o Tribunal Criminal do Circuito de Dublin, o ex-atleta, hoje com 54 anos, se declarou culpado de 10 acusações de fraude. O dinheiro arrecadado seria supostamente destinado a um tratamento contra o câncer nos Estados Unidos, mas a investigação revelou que nunca houve diagnóstico ou registro de internação no hospital de Seattle citado por ele.

O juiz responsável pelo caso afirmou que DJ Carey “explorou a bondade das pessoas”, aproveitando-se de sua fama e credibilidade como jogador. “As vítimas eram pessoas bem-intencionadas que acreditaram que estavam ajudando alguém em sofrimento”, destacou o magistrado na sentença.

Entre as vítimas está o empresário Denis O’Brien, um dos mais ricos da Irlanda, que doou sozinho 125 mil euros (quase R$ 800 mil) e chegou a oferecer transporte e hospedagem ao ex-jogador. A polícia descobriu que Carey usou parte dos recursos para pagar dívidas com o Allied Irish Banks (AIB).

Uma das provas mais chocantes do processo foi uma foto amplamente divulgada pelo próprio réu, na qual ele aparecia supostamente internado e com um cateter no nariz. No entanto, a imagem mostrava, na verdade, um cabo de carregador de celular adaptado para simular o equipamento médico.

Durante o julgamento, a defesa argumentou que o ex-atleta havia “caído numa espiral negativa” após o colapso de sua empresa e enfrentava dificuldades financeiras graves. Segundo o advogado, Carey foi alvo de “ridículo e desprezo” após a descoberta da farsa, e as imagens divulgadas foram descritas como “completamente falsas”.

Ídolo nacional, DJ Carey fez parte da equipe de hurling Kilkenny, da Associação Atlética Gaélica (GAA), e conquistou cinco títulos All-Ireland e nove prêmios All-Star antes de se aposentar, em 2006.

Com a sentença, o ex-jogador deverá cumprir a pena em regime fechado, sem direito imediato à liberdade condicional.