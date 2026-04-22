Quem é o jovem que foi brutalmente espancado por estudantes do Mackenzie durante festa

247 - O influenciador Clóvis Roberto de Leão, de 27 anos, apresentou melhora em seu quadro clínico após dias internado em estado grave. Ele saiu do coma nesta terça-feira (21), depois de ter sido agredido por um grupo de estudantes na saída da festa universitária “Economíadas”, realizada no último domingo (19), em São Carlos, interior de São Paulo. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

De acordo com atualização publicada no perfil oficial do influenciador nas redes sociais, Clóvis demonstrou sinais de recuperação ao abrir os olhos e reagir durante a visita da irmã. Apesar da evolução, o quadro ainda inspira cuidados. Ele permanece entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e depende de uma melhora mais significativa para que o processo de extubação seja iniciado.

A agressão ocorreu após o evento, que reuniu estudantes universitários na zona rural do município. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como lesão corporal e está sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias e identificar os responsáveis pelo ataque. O boletim de ocorrência indica que a vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de São Carlos, onde segue internada.

Em nota oficial, a Universidade Presbiteriana Mackenzie afirmou não compactuar com qualquer forma de violência e manifestou solidariedade ao influenciador e à sua família. A instituição destacou ainda que, uma vez concluídas as investigações, eventuais alunos envolvidos poderão responder a processos disciplinares, conforme as normas internas de conduta acadêmica.

A organização do evento “Economíadas” também se posicionou sobre o caso e declarou apoio à vítima. “Reiteramos nosso repúdio veemente a qualquer forma de violência. O evento é estruturado com um planejamento robusto de segurança, contando com equipes capacitadas que atuam continuamente na prevenção, monitoramento e pronta resposta a quaisquer ocorrências”, afirmou em comunicado.

Os organizadores informaram ainda que abriram uma apuração interna para esclarecer os fatos e que seguem à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. O caso continua sendo acompanhado, enquanto familiares e amigos aguardam a recuperação de Clóvis Roberto de Leão.