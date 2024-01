Quem é o lutador de MMA encontrado morto depois de tentar recuperar a moto em favela do Rio

Apoie o 247

247 - Diego Braga Nunes, de 44 anos, lutador de MMA, foi localizado morto depois de tentar recuperar em uma favela do Rio nesta segunda-feira sua moto que tinha sido roubada.

Policiais do 31º BPM (Barra da Tijuca) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) fizeram buscas no Morro do Banco, no Itanhangá, na Zona Oeste, onde o corpo foi encontrado. As informações são do G1.

A moto de Diego Braga foi furtada na madrugada de segunda por dois homens em sua casa, na Muzema. Ao ter acesso às imagens de uma câmera de segurança, o lutador iniciou a procura pelo veículo na comunidade. A principal suspeita é que ele tenha sido confundido com um miliciano por traficantes.

