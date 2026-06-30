Quem é o padre que aconselhou noiva a cancelar casamento em MG: "Filha, abre o olho enquanto há tempo"

247 - Uma noiva cancelou o casamento em Minas Gerais após receber orientação do padre Chrystian Shankar, da Diocese de Divinópolis, durante o período de preparação para o matrimônio. O sacerdote interveio depois de tomar conhecimento de uma lista com 13 exigências feitas pelo noivo, que condicionava a união a mudanças de comportamento da companheira.

A informação foi publicada pela CNN Brasil. Segundo o relato, o caso ganhou repercussão nas redes sociais após o próprio padre comentar a situação e explicar por que decidiu alertar a noiva antes da realização da cerimônia.

De acordo com Chrystian Shankar, a mulher apresentou ao sacerdote uma lista redigida pelo noivo com itens que ela deveria obrigatoriamente modificar para que o casamento acontecesse. Ao analisar a situação, o padre afirmou ter identificado um desequilíbrio na relação e orientou a fiel a refletir sobre a decisão.

"Eu falei: 'Minha filha, abre o olho enquanto há tempo. Está claro que não vai dar certo'", disse o padre.

Segundo o religioso, a noiva foi questionada sobre quais mudanças o homem se dispunha a fazer em contrapartida. Ela respondeu que o noivo afirmava não precisar alterar nenhum aspecto de seu próprio comportamento.

A resposta levou o sacerdote a avaliar que a relação não estava baseada em reciprocidade. Para ele, a imposição de condições apenas a uma das partes indicava um problema grave antes mesmo da formalização do casamento.

Chrystian Shankar, que atuava na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, afirmou que sua orientação teve como objetivo ajudar a noiva a enxergar a situação com mais clareza. O padre rejeitou a interpretação de que teria sido responsável direto pelo fim do relacionamento.

"Eu não acabei com nada, não. Eu abri o olho da iludida", afirmou.

Após a conversa com o sacerdote, a cerimônia foi cancelada. O episódio gerou críticas de familiares da noiva, mas o padre defendeu sua posição e disse considerar que a decisão evitou um problema maior para a mulher.

"O casamento não aconteceu. Ela se livrou de uma", concluiu o religioso.

Chrystian Shankar nasceu em 14 de agosto de 1975, em Itaúna, Minas Gerais. Ele ingressou no Seminário Propedêutico da Diocese de Divinópolis em 1998 e foi ordenado sacerdote em 2005. Também estudou Filosofia em Mariana e Teologia na PUC Minas.

Além da atuação religiosa, o padre é especialista em Inteligência Emocional, escritor, palestrante e reitor do Santuário São Frei Galvão, ligado à Diocese de Divinópolis. Ele também mantém forte presença nas redes sociais, onde reúne milhões de seguidores e publica conteúdos sobre fé, família, relacionamentos e comportamento.

O sacerdote costuma definir sua forma de evangelização como marcada por “amor e humor”. Seus vídeos frequentemente viralizam ao misturar mensagens religiosas, aconselhamento e relatos pessoais em linguagem direta, especialmente sobre temas ligados à vida familiar e às relações afetivas.

O caso reacendeu discussões sobre sinais de controle e falta de reciprocidade em relacionamentos antes do casamento. Na avaliação relatada pelo padre, a lista de exigências feita pelo noivo indicava uma dinâmica desigual, o que levou à orientação para que a noiva reconsiderasse a união.