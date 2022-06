Quem é o sertanejo que desapareceu por três dias em São Paulo após sair para pagar contas

Apoie o 247

247 - Dimas Peixoto Silva, o Dani da dupla Dani e Danilo, foi encontrado com vida após passar três dias desaparecido. O cantor saiu para pagar uma conta em Boa Esperança do Sul, no interior de São Paulo, na manhã última sexta-feira (17) e não deu mais notícias à família. As informações são do portal Notícias da TV.

O caso foi divulgado pelo perfil oficial da dupla sertaneja no Instagram, que pedia para que quem o visse avisasse aos familiares. "Dani desapareceu ontem em Boa Esperança do Sul. Quem tiver alguma notícia, entrar em contato", dizia o post.

Segundo o Splash, do UOL, parentes de Dani registraram o desaparecimento e o caso estava sendo investigado pela polícia, que até a manhã desta segunda-feira (20) ainda não tinha novidades sobre o ocorrido.

Já no início da tarde desta segunda-feira (20), o perfil oficial da dupla Dani e Danilo no Instagram informou que Dani foi encontrado com vida, mas não deu mais detalhes sobre o local onde ele estava ou o motivo do desaparecimento.

"Dani, graças a Deus, encontrado com vida", diz a publicação.

De acordo com uma descrição apresentada pela própria dupla, Dani e Danilo estão na ativa desde 1989, já gravaram 10 CDs e um DVD.

