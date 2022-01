Quem é Valentina, filha de apresentadora que morreu aos 18 anos por covid

Apoie o 247

247 - A modelo Valentina Boscardin morreu aos 18 anos em decorrência de complicações da covid-19, informou ontem a apresentadora Marcia Boscardin, mãe da jovem, em publicação nas redes sociais. A reportagem é do portal Splash.

"É com muita dor que me despeço do amor da minha vida. Adeus, Valentina Boscardin Mendes, que Deus te receba de braços abertos. Estou sem chão", escreveu Marcia.

Valentina fazia parte da agência Ford Models, que reúne modelos de Brasil, EUA e França. A modelo costumava mostrar bastidores de ensaios e passeios durante viagens internacionais em publicações no Instagram.

O jornalista Felipeh Campos, amigo da família, destacou nas redes sociais que Valentina foi vítima de uma trombose durante as infecções pelo coronavírus. "Ela estava em plena ascensão e pronta para alçar uma carreira internacional", completou.

A jovem de 18 anos estava seguindo os passos de sua mãe. Antes de trabalhar como apresentadora, Marcia Boscardin desfilou para marcas como Givenchy, Christian Dior, Valentino e Armani.

