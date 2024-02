Quem era Kamylla Cristina, atriz que morreu atropelada em rodovia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Kamylla Cristina Rosa de Oliveira morreu nessa terça-feira (13), após parar na rodovia para trocar o pneu do carro e ser atropelada por outro veículo. Atriz e modelo, ela tinha 22 anos e estava viajando com outras duas amigas, na rodovia GO-217, em Piracanjuba, no sul goiano, quando percebeu o problema.

De acordo com o G1, o motorista que atropelou e matou a atriz olhou para trás e fugiu, afirmou o amigo da vítima, Bruno Souza, que conversou com as ocupantes que estavam no carro com a vítima no momento do acidente. Kamylla retornava de Caldas Novas, onde passou o carnaval com duas amigas, para Goiânia quando o acidente aconteceu.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: