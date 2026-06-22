Quem era o ex-paquito da Xuxa que faleceu aos 57 anos

247 - Robson Barros, conhecido pelo público como Rob, ex-integrante dos Paquitos do Xou da Xuxa, morreu aos 57 anos. A morte foi comunicada por familiares e amigos nas redes sociais, que também divulgaram informações sobre o velório e o sepultamento, realizados em São Paulo.

As informações são do UOL. A notícia provocou comoção entre admiradores do programa e ex-colegas que dividiram com ele uma fase marcante da televisão brasileira.





Robson ficou conhecido nacionalmente por integrar a primeira formação dos Paquitos, grupo de assistentes de palco de Xuxa Meneghel. Na época, os integrantes acompanhavam a apresentadora em momentos simbólicos do programa, como a descida da nave, além de participarem de quadros, ajudarem na dinâmica da atração e formarem também um grupo musical.

A presença dos Paquitos fez parte da identidade visual e afetiva do Xou da Xuxa, programa que marcou gerações e se consolidou como um fenômeno da televisão brasileira. Robson, chamado de Rob, tornou-se um dos nomes associados à fase inicial do grupo masculino que acompanhava a apresentadora.

Depois de deixar o programa, em 1993, Robson se afastou da televisão. De acordo com o UOL, ele passou a atuar no setor de eventos, tornando-se sócio do irmão em uma empresa do ramo.

Em 2018, Robson relembrou em entrevista ao Programa do Porchat o período de grande visibilidade vivido nos tempos de Paquito. A fase ao lado de Xuxa seguiu sendo lembrada por fãs e por antigos colegas como um dos momentos mais importantes de sua trajetória pública.

Xuxa Meneghel usou as redes sociais para prestar homenagem a Robson após a confirmação da morte. A apresentadora publicou um vídeo da época em que ele integrava o grupo e recordou momentos vividos ao lado do ex-assistente de palco.

Na legenda da publicação, Xuxa destacou o carinho e a admiração que mantinha por Robson. "Meu Robson Paulistinha. Você foi e é um cara incrível. Que Deus te receba com um sorriso lindo e muito carinho. Você merece todos os aplausos, meu eterno paquito", escreveu a artista.

Ex-colegas do programa também se manifestaram nas redes sociais. Egon Barbosa lamentou a morte de Robson e publicou uma mensagem de despedida. "Irmão de alma. Te amo infinito. Foi levar felicidade para outra dimensão. No deixou teu legado de amor e amizade", escreveu.

Alexandre Canhoni também prestou solidariedade aos familiares e amigos de Robson. "Meus sinceros sentimentos e consolo a toda família e amigos", declarou em seu perfil.

Robson era casado e pai de quatro filhos. A morte do ex-paquito encerra a trajetória de um nome ligado a uma das fases mais lembradas da carreira de Xuxa Meneghel e da televisão infantil brasileira.

O velório e o sepultamento foram marcados para São Paulo, conforme informações divulgadas por familiares e amigos nas redes sociais.