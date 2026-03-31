Quinta-feira é feriado? confira o calendário completo dos dias não úteis de 2026

247 - A chegada da Semana Santa costuma gerar dúvidas entre trabalhadores sobre folgas e direitos. Em 2026, a Quinta-Feira Santa não é considerada feriado nacional, apesar de sua relevância religiosa, sendo adotada apenas como ponto facultativo em algumas cidades e órgãos públicos. As informações são do jornal O Globo.

Já a Sexta-Feira Santa, celebrada neste ano no dia 3 de abril, é feriado nacional garantido por lei, assegurando aos trabalhadores o direito à folga ou à compensação, conforme a legislação trabalhista. No mesmo mês, o feriado de Tiradentes, em 21 de abril, também cria oportunidades para descanso prolongado, dependendo da escala de trabalho.

Pelas regras vigentes, profissionais que forem escalados para atuar em feriados nacionais devem receber pagamento em dobro ou uma folga compensatória. A exceção ocorre quando há acordo coletivo ou convenção que estabeleça outras condições. Em setores essenciais, como saúde, transporte e comércio, o funcionamento é permitido, desde que haja organização de escalas de revezamento.

Além dos feriados nacionais, o calendário de 2026 inclui diversos pontos facultativos e datas comemorativas que podem ampliar períodos de descanso, a depender de decisões locais ou políticas internas de empresas. É o caso do Corpus Christi, celebrado em 4 de junho, tradicionalmente tratado como ponto facultativo.Ao longo do ano, outros feriados nacionais também devem movimentar o calendário e favorecer possíveis “feriadões”.

Entre eles estão o Dia do Trabalho (1º de maio), a Independência do Brasil (7 de setembro), o Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), além de datas como Finados (2 de novembro) e Proclamação da República (15 de novembro).Em 2026, também se destaca o Dia de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, que segue como feriado nacional recente e amplia as possibilidades de descanso no penúltimo mês do ano.

No fim do calendário, datas como a véspera de Natal (24 de dezembro) e do Ano-Novo (31 de dezembro) são consideradas pontos facultativos após as 14h, enquanto o dia 25 de dezembro permanece como feriado nacional.Vale destacar que feriados estaduais e municipais — como o dia de São Jorge no Rio de Janeiro ou aniversários de cidades — não fazem parte do calendário nacional e variam conforme a localidade, podendo impactar diretamente a rotina de trabalhadores em diferentes regiões do país.

Com isso, embora a Quinta-Feira Santa não seja feriado oficial, o calendário de 2026 oferece diversas oportunidades de folgas prolongadas, especialmente quando há combinação entre feriados e finais de semana.