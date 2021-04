Reimont (PT-RJ) sobre candidatura Lula: “Precisamos ter cautela, pois a oposição é bem ardilosa”

O vereador petista, em entrevista ao programa “Um Tom de resistência”, celebrou a elegibilidade do ex-presidente Lula: “acende uma luz na discussão política”, mas pediu cautela. Também no programa, a taróloga e terapeuta holística Aline Souza ensinou como funciona a aplicação das técnicas do reiki. Assista edit

247 - Política e esoterismo estiveram em pauta no programa “Um Tom de resistência” na TV 247. No primeiro bloco, o apresentador Ricardo Nêggo Tom conversou com o vereador Reimont Otoni (PT-RJ), que começou falando sobre os desafios do seu quarto mandato consecutivo na legislatura municipal.

“O nosso grande desafio é continuar construindo e trabalhando para que o Rio de Janeiro seja uma cidade para todos. Precisamos interromper essa lógica de que os pobres têm que estar mais afastados e ter menos direitos. Nós queremos uma cidade onde as pessoas vivam e verbalizem os seus anseios e suas demandas nela. Eu sou contra, por exemplo, o projeto tolerância zero que o atual prefeito cogita implementar na cidade. É um projeto que visa tirar das ruas os camelôs, que, por conta do desemprego, já são quase 70 mil na cidade, e expulsar dos espaços centrais da cidade a população em situação de rua”, contou o vereador.

Reimont, que já foi padre católico, falou a respeito da visão humanista que o sacerdócio o fez absorver e trazer para a sua vida política. “Essa experiência moldou o meu caráter e eu não tenho dúvidas de que isso me ajudou a chegar à política com uma visão mais humanista. Em todo esse tempo de sacerdócio, eu bebi de uma espiritualidade que mais dialoga com a vida humana e com o planeta, que é a espiritualidade franciscana. São Francisco de Assis é uma dimensão ética da vida humana. Baseado nisso, se tem algo do qual eu não abro mão, é de trabalhar para os mais pobres e de se comprometer com as suas lutas. O Rio de Janeiro é uma cidade linda, mas carrega consigo muitas contradições e muita desigualdade”, disse.

Reimont também comentou sobre a condição de elegibilidade do ex-presidente Lula e da importância de tê-lo como candidato em 2022. “A população brasileira estava meio sem norte, com Bolsonaro negando a vacina, o povo morrendo, chegando a quase 400 mil mortes no país, e nós tínhamos um cenário de indecisão política. Com a anulação das condenações de Lula, acende uma luz na discussão política. Lula, que nunca esteve fora do tabuleiro político, volta ao tabuleiro eleitoral. E quando ele volta à cena do processo eleitoral, ele ilumina essa realidade. Nós estamos com a bola nos pés, mas ainda não balançamos a rede. Precisamos ter cautela, pois a oposição é bem ardilosa. Existem pessoas nos diversos espaços de poder da sociedade que estão dispostas a desmontar o sonho do PT, que é o de fazer acontecer justiça social, distribuição de renda e possibilidade de vida para todas as pessoas”, avaliou Reimont.

No segundo bloco do programa, a taróloga, terapeuta holística e mestre em reiki Aline Souza ensinou como funciona a aplicação das técnicas do reiki e mostrou o que as cartas de tarô podem nos revelar. “O reiki não possui nenhum vínculo com religião. É um método, uma ferramenta para canalizar a energia do universo. ‘Rei’ significa universo e ‘ki’ energia. É uma energia que não tem polaridade, portanto, todos podem fazer essa canalização, e é possível integrar com outras terapias de cura. Alguns bloqueios podem impedir essa canalização. Seja em função de uma alimentação não saudável, do medo e do estresse. O ‘reikiano’ quando recebe a iniciação, ele começa a purificar os canais para receber esse energia e transmiti-la através da imposição de mãos”, explicou a terapeuta.

Aline explica ainda que o reiki “trabalha com programação mental, e, através dela, é possível eliminar vícios, trabalhar medos e ainda enviar uma programação tanto para o passado, como para o futuro. É uma energia que acalma e tranquiliza.” Entrando no campo da tarologia, ela define a técnica como “um estudo dos símbolos, história, estrutura, arte e mitologia do tarô. É um estudo mais racional. Não temos uma data específica para atribuir à sua origem, mas há informações de que ele começou a ser utilizado na idade média, talvez na Itália, onde surgiram os primeiros baralhos para uso lúdico. As primeiras cartas eram pintadas à mão, algumas com tinta de ouro, e a nobreza costumava usá-las como presentes. A partir do século XVIII, elas passaram a ser usadas com o intuito de adivinhação e para auxiliar as pessoas no seu autoconhecimento.”

A taróloga, que também mostrou e analisou o significado de algumas cartas para os espectadores, esclareceu que “o primeiro cartomante reconhecido historicamente foi um francês chamado ‘Etteilla’, que introduziu alguns elementos astrológicos e místicos ao jogo de cartas”.

