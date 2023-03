Relatório Final da Comissão da Verdade do Pará será lançado em 31 de março

Apoie o 247

247 - No próximo dia 31 de março, a Comissão de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da Mulher, da Juventude, da Pessoa Idosa e Minorias da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e a Sociedade Paraense em Defesa dos Direitos Humanos (SPDDH) irão realizar o lançamento do Relatório Final intitulado "Paulo Fontelles Filho", da Comissão Estadual da Verdade – CEV/PA. O evento solene será no auditório João Batista, na casa legislativa, às 10h.

A publicação é uma coleção de três obras, divididas em Tomo I, II e III e que exploram diferentes dimensões sobre os Direitos Humanos e a Ditadura Civil-Militar. A obra foi publicada pela Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPa), através da Editora Pública Dalcídio Jurandir, com recursos de emenda parlamentar do deputado Bordalo e Marinor Brito.

A coleção teve como organizadores Angelina Anjos (Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Pará), Ismael Machado (jornalista) e Marcelo Zelic (Armazém Memória/SP), Marco Apolo Santana Leão (Sociedade Paraense de Defesa de Direitos Humanos) e Carlos Bordalo (Presidente da Comissão Estadual da Verdade do Pará (CEV/PA) e Deputado Estadual).

Relatório

O Tomo I é dedicado aos antecedentes históricos da Comissão Nacional da Verdade (CNV) e a luta pela criação da CEV-Pará; uma breve contextualização da política paraense; uma abordagem sobre a Amazônia Paraense no Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade.

Já o Tomo II contempla capítulos dedicados à imprensa paraense na ditadura a partir do relatório da Comissão da Verdade do Sindicato dos Jornalistas do Pará; à Universidade Federal do Pará; à violência no estado sob a ótica da Comissão Camponesa da Verdade; à Guerra dos Perdidos, do ocultamento histórico e a busca de reparação; ao sofrimento Aikewara – Relatório (CEV/PA, 2022).

Por fim, a obra do Tomo III apresenta um capítulo dedicado sobre Ditadura e Gênero; aliado ao debate sobre Justiça de Transição: Situação atual, sugestões para efetivação nacional e repercussões no estado do Pará e as Recomendações.

O Relatório Final da Comissão Estadual da Verdade e Memória do Estado do Pará representa o último documento oficial que está sendo apresentado e que narra com grande registro documental as graves violações aos direitos humanos cometidos durante o Governo Militar na Amazônia Paraense.

A Comissão Estadual da Verdade do Pará (CEV-Pará) foi criada através da Lei Estadual 7.802, sancionada em 31 de março de 2014 pelo então governador Simão Jatene. A instalação oficial da Comissão ocorreu no Espaço São José Liberto, um antigo presídio que, durante o período de repressão e cerceamento das liberdades públicas, foi usado como cárcere para presos políticos.

De acordo com o Comitê Paraense pela Verdade, Memória e Justiça, cerca de 150 políticos desapareceram durante o regime militar e, possivelmente, metade desses desaparecimentos ocorreu no Pará.

SERVIÇO:

Local: Auditório João Batista – Assembleia Legislativa do Estado do Pará

Endereço: Palácio Cabanagem – Rua do Aveiro,130 – Praça Dom Pedro II, Bairro Cidade Velha

Data: 31 de março de 2023

Horário: 10h

Com informações de Priscila Souza – Coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Alepa e Revisão Angelina Anjos. Fonte: Blog do Bordalo .

