Representante chinês na ONU esclarece a posição da China sobre direitos humanos

A China expôs seu ponto de vista no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Na 49ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, o representante permanente da China no Escritório da ONU em Genebra e em outras organizações internacionais na Suíça, Chen Xu, esclareceu no dia 16 de março de forma abrangente a posição da China sobre os direitos humanos e o significado importante da Iniciativa de Desenvolvimento Global.

Segundo o diplomata, a vida feliz do povo é o maior direito humano. Todos os países devem persistir em ter o povo como centro e, seguindo a situação de Estado e as necessidades da população, reforçar coordenadamente os direitos econômicos, políticos, sociais, culturais e ambientais de todos e promover um desenvolvimento integral do ser humano, a fim de aumentar seu senso de ganho, de felicidade e de segurança.

O representante chinês manifestou que o desenvolvimento é a base para desfrutar dos direitos humanos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente chinês, Xi Jinping, propôs a Iniciativa de Desenvolvimento Global e apelou à comunidade internacional para acelerar a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e promover a concretização de um desenvolvimento global mais forte, verde e saudável. A parte chinesa está disposta a trabalhar com outros países na exploração ativa e na implementação prática dessa iniciativa e na promoção da cooperação no desenvolvimento global, para que nenhum país ou pessoa seja deixado para trás.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE