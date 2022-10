Representante do 20º Congresso da PCCh se empenhará para formar mais artesãos nacionais

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A representante do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) e técnica de soldagem elétrica de trem de carga da CRRC Yangtze Co., Ltd. em Zhuzhou, Yi Ran, concedeu uma entrevista ao Grupo de Mídia da China (CMG), afirmando que promoverá a construção de um país forte na indústria manufatureira através de formação de mais artesãos nacionais e talentos com alta capacidade profissional.

Yi Ran ficou emocionada ao ouvir o relatório do 20º Congresso Nacional do PCCh e acrescentou que o governo está com uma visão mais alta do que antes, pois combina a formação dos profissionais com o plano estratégico nacional. Como membro do PCCh, ela considera que essa formação é uma grande tarefa que será cumprida obrigatoriamente.

Sendo uma jovem representante que ganhou a honra de “Artesã Nacional”, Yi Ran conquistou o prêmio no principal concurso internacional de soldagem na Alemanha e foi chamada de “Hua Mulan”, antiga heroína chinesa, no setor de soldagem elétrica da China. Em 2012, a companhia onde Yi Ran trabalha começou a formar técnicos da categoria conforme o padrão internacional, e 15 mil trens cargueiros que obtiveram reconhecimento do mercado internacional foram destinados para serviços de transporte na ferrovia China-Europa.

Com o desenvolvimento da inovação tecnológica e científica da China, a partir de 2020, Yi Ran começou a estudar a programação para poder fazer melhor no seu trabalho combinando a técnica tradicional com a inteligência artificial.

