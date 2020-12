Rio cancela oficialmente festa do réveillon 2021

O prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) disse que a medida visa conter o avanço da Covid-19 no estado, que enfrenta colapso do sistema de saúde pública edit

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), anunciou nesta terça-feira (15) que está oficialmente cancelada a festa do réveillon 2021 na cidade. A justificativa é conter o avanço da Covid-19 na cidade, que vem enfrentando o colapso do sistema de saúde pública e indisponibilidade de leitos de UTI.

“Esta é uma decisão necessária para a proteção de todos. A festa será a da esperança por bons resultados das vacinas para conter a pandemia. Será ainda um momento de reflexão sobre um ano difícil, de luta, com lamentáveis perdas de tantas pessoas. E será também hora de dar graças a Deus pelas vidas salvas”, disse o prefeito após reunião com secretários, conforme reportado no G1.

A Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (RIOTUR), acrescentou em nota que “neste momento a prefeitura opta pelo cancelamento do evento da virada do ano em respeito a todas as vítimas e em favor da segurança de todos”.

Em julho, a Prefeitura havia confirmado o cancelamento da festa da virada em Copacabana. A realização do evento sempre dependeu da disponibilidade de vacinas, que não devem chegar à população até o dia 31.

A festa deste ano não permitiria acesso de pessoas, e seria transmitida totalmente virtualmente e pela TV.

O conhecimento liberta. Saiba mais