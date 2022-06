Robert Pattinson é o homem mais bonito do mundo, aponta estudo

De acordo com o estudo, o rosto dele tem 92,15% de compatibilidade com o padrão estabelecido pelos gregos edit

Metrópoles - Robert Pattinson foi eleito o homem mais bonito do mundo pela ciência. Isso porque o rosto do ator se aproxima da proporção áurea, o padrão de beleza dos gregos.

O cirurgião plástico Julian de Silva usou uma técnica de mapeamento para comparar os rostos de alguns famosos com a proporção áurea. Além da estrela do mais recente Batman, atores como Henry Cavill, Ryan Gosling e Idris Elba também entraram na avaliação. Mas foi Pattinson que conquistou o melhor resultado.

De acordo com o estudo, o rosto dele tem 92,15% de compatibilidade com o padrão estabelecido pelos gregos. A pesquisa mostrou também que o charme dele está principalmente relacionado aos olhos, nariz e queixo.

Quem ficou com a medalha de prata desse estudo de beleza foi Henry Cavill. Mas foi por uma pequena diferença. O intérprete do Super-Homem nos longas O Homem de Aço e Batman vs Superman: A Origem tem 91,64% de compatibilidade com a proporção áurea. A sequência traz Bradley Cooper, Brad Pitt e George Clooney.

