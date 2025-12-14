Roberto Carlos perde controle de carro e provoca acidente em gravação de especial na Globo

247 - O cantor Roberto Carlos sofreu um acidente na madrugada deste domingo (14) durante a gravação de seu tradicional especial de fim de ano da TV Globo, na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. Apesar do susto, ele e outros três integrantes de sua equipe passaram por atendimento médico e foram liberados após a realização de exames.

De acordo com nota da Globo, o incidente ocorreu quando Roberto Carlos conduzia um Cadillac 1960 em uma subida íngreme. O veículo apresentou uma falha no sistema de freios e acabou descendo de ré, colidindo com outros três carros que faziam parte da produção. Na sequência, o automóvel atingiu uma árvore.

Com o impacto, o cantor e três membros da equipe foram encaminhados a um hospital da região durante a madrugada. Segundo \a emissora, todos passaram por exames de rotina, não tiveram ferimentos graves e receberam alta ainda no mesmo dia.

Roberto Carlos está em Gramado justamente para as gravações do especial de fim de ano, exibido tradicionalmente pela Globo no período natalino. O programa é um dos produtos mais longevos da televisão brasileira e acompanha a trajetória do artista há mais de cinco décadas.

Após um período de negociações, o contrato entre o cantor e a emissora, que havia vencido em março, foi renovado em junho deste ano. O novo acordo garante a exibição do especial por mais três anos, mantendo uma parceria que já ultrapassa 50 anos e se consolidou como tradição na programação de fim de ano da TV brasileira.