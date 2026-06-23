Rodrigo Branco diz que não vai recorrer de condenação por racismo contra Thelma; Internautas protestam contra apoio de famosos

247- O empresário Rodrigo Branco, conhecido por ser amigo de diversos famosos, afirmou que não vai recorrer da condenação por racismo contra a médica e ex-BBB Thelma Assis, conhecida como Thelminha, e disse já ter feito o pagamento da indenização determinada pela Justiça de São Paulo. A decisão obriga Branco a pagar R$ 40 mil por danos morais, além de juros e correção monetária, em um processo movido pela vencedora do BBB 20; as informações são da CNN Brasil.

A condenação está relacionada a comentários de cunho racista feitos por Rodrigo Branco em uma transmissão ao vivo realizada em 2020, período em que Thelma ainda estava confinada no Big Brother Brasil. Na ocasião, o empresário afirmou que a médica tinha torcida “porque ela é negra coitada” e disse que torcer por ela seria “racismo”.

Em vídeo publicado após a decisão, Rodrigo Branco declarou que não pretende contestar a sentença e informou que realizou a transferência do valor atualizado da indenização, de R$ 76.061,07. “Assumir a responsabilidade é parte do aprendizado e faço isso de cabeça erguida, porque, ao mesmo tempo que para mim esse momento foi extremamente difícil, marca o fechamento de um ciclo da minha vida”, afirmou.

O processo se arrastou por seis anos. Durante esse período, segundo Rodrigo, houve um processo pessoal de reflexão sobre os danos causados pelas declarações. No pronunciamento, ele afirmou que a responsabilização não se encerra com a decisão judicial nem com o pagamento da indenização.

“Eu continuo aprendendo. O aprendizado nunca termina com uma sentença, com pagamento, não termina com um vídeo de desculpas. É um exercício diário, no dia a dia, não tem outra forma”, disse o empresário.

Além de Thelma Assis, Rodrigo Branco também citou, na live de 2020, a jornalista Maju Coutinho. Na ocasião, ele a classificou como “péssima e horrível” e usou a jornalista como exemplo para sustentar a afirmação de que mulheres negras ocupariam espaços de destaque apenas por serem negras.

A repercussão das declarações levou Thelma a acionar a Justiça. Após a decisão favorável, a médica afirmou que enfrentou por seis anos os efeitos de uma ofensa cometida quando ela estava impossibilitada de se defender publicamente por estar confinada no reality show.

“Esse impacto não pode ser desfeito com um simples pedido de desculpas na frente das câmeras. Ele precisava de punição - uma punição educativa para que ações como essa não se repitam”, declarou Thelma.

A médica também mencionou Maju Coutinho ao comentar a vitória judicial. Segundo Thelma, a jornalista é uma referência em sua trajetória. Ela afirmou ainda que, caso a indenização fosse paga, destinaria o valor a uma instituição voltada ao combate ao racismo.

“Dessa forma, darei um desfecho condizente com o que realmente me fez chegar até aqui como pessoa e profissional: a educação, o respeito e a esperança em uma sociedade verdadeiramente antirracista”, disse Thelma.

Nas redes sociais, a manifestação de Rodrigo Branco recebeu comentários de apoio de figuras públicas. A atriz Deborah Secco escreveu que “pessoas não são descartáveis” e defendeu a possibilidade de responsabilização e mudança. “A gente erra, aprende, se responsabiliza pelos nossos erros e faz diferente. Te amo e amo acompanhar sua evolução”, afirmou.

A apresentadora Adriane Galisteu também comentou a publicação do empresário. “É sobre isso”, escreveu.

No entanto, o apoio ao empresário foi alvo de críticas nas redes sociais. Internautas apontaram que, quando Thelma denunciou o racismo, os mesmos famosos que agora apoiam Rodrigo não demonstraram o mesmo tipo de solidariedade à ex-BBB.

Thelma, por sua vez, recebeu apoio de outras personalidades após se manifestar sobre a decisão. Maju Coutinho agradeceu publicamente à médica pelo apoio. “Sigamos”, escreveu a jornalista. Manu Gavassi declarou: “Estou com você sempre”. Giovanna Ewbank também se manifestou: “É isso, Thelminha. Parabéns, estamos com você”.

A decisão encerra uma etapa judicial iniciada após declarações racistas feitas durante a edição de 2020 do BBB, vencida por Thelma Assis. O caso reforça o debate sobre responsabilização civil por falas racistas e sobre o papel da Justiça no enfrentamento de ataques discriminatórios no ambiente público e digital.