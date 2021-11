Roger Fernandes, ex-MasterChef, morre aos 30 anos

Apoie o 247

247 - Morreu nesta quinta-feira (10), aos 30 anos, Roger Fernandes, participante da quarta temporada do MasterChef Brasil (2017). A informação da morte do produtor de eventos e DJ foi confirmada pela sua irmã, Larissa Fernandes.

"Você vai e leva uma parte de mim. A dor é terrível, a vida será difícil sem você, muito. Mas a esperança que tenho é de te encontrar um dia. Sigo com suas palavras me dizendo que sempre estará ao meu lado e nunca me deixará sozinha. Tenho certeza disso. Você foi e sempre será meu irmão amado. Até breve, obrigada pelos 30 anos que tive o privilégio de estar com você", escreveu Larissa no Instagram.

