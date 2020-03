Ronaldinho Gaúcho e seu irmão são presos no Paraguai

Embaixador de Jair Bolsonaro para o turismo, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto de Assis Moreira foram presos na noite desta sexta-feira, 6, em Assunção, diante da comprovaçaão de que usaram passaporte falso para entrar no país edit

Os dois foram presos diante da comprovaçaão de que usaram passaporte falso para entrar no país. Segundo o colunista Guilherme Amado, a detenção ocorreu por ordem de Milko Valinotti, a pedido da procuradora-geral do Estado Sandra Quiñónez, que corrigiu o pedido de suspensão condicional do inquérito contra Ronaldinho que havia sido feito por dois outros procuradores.