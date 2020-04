Ronaldinho Gaúcho paga fiança de R$ 8,4 milhões e deixa a cadeia no Paraguai

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, preso no Paraguai por usar passaporte falsificado desde o dia 6 de março, pagou fiança milionária e saiu da cadeia. O valor do pagamento foi de R$ 8,4 milhões edit

247 - Um juiz do Paraguai concedeu prisão domiciliar ao ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e ao irmão, Assis Moreira. Os dois respondem processo por por entrarem no país com documentos paraguaios falsificados.

A reportagem do portal G1 destaca que "eles pagaram uma fiança de US$ 1,6 milhão de dólares (cerca de R$ 8,4 milhões) e ficarão hospedados em um hotel no centro de Assunção. Os irmãos estão proibidos de deixar o país. De acordo com o juiz Gustavo Amarilla, os responsáveis pelo hotel autorizaram que a prisão dos dois brasileiros fosse cumprida no local."

A matéria ainda informa que "o jornal paraguaio "ABC Color" informa que Ronaldinho e Assis vão ficar em quartos diferentes. Ronaldinho e Assis estavam desde o dia 6 de março presos na Agrupación Especializada, quartel da Polícia Nacional do Paraguai transformado em cadeia de segurança máxima."

