Ronaldo Caiado passa por cirurgia na próstata e está internado em São Paulo

Governador de Goiás foi diagnosticado com hiperplasia prostática benigna, condição comum em homens com mais de 50 anos edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) Brasil, foi submetido a uma cirurgia a laser, nesta quarta-feira (17), para tratar um aumento da próstata. O diagnóstico, divulgado por meio de um boletim médico nas redes sociais do governador, apontou que Caiado estava sofrendo de hiperplasia prostática benigna, condição comum em homens com mais de 50 anos, caracterizada pelo aumento do tamanho da próstata.

Segundo o UOL, a intervenção cirúrgica, considerada de baixa complexidade, foi realizada no Hospital Vila Nova Star, localizado em São Paulo. De acordo com o boletim médico, o procedimento transcorreu sem intercorrências. Ainda conforme o boletim, o governador está bem, consciente e orientado.

continua após o anúncio

Apesar disso, Caiado permanecerá em observação, sendo acompanhado pela equipe médica durante o processo de recuperação. A cirurgia visa aliviar os sintomas associados à hiperplasia prostática benigna e melhorar a qualidade de vida do paciente.

No último dia 8, Caiado já havia sido internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para realizar exames de revisão relacionados a uma cirurgia cardíaca realizada em dezembro de 2022. Segundo a assessoria de imprensa do governador, a internação já estava prevista, e os exames não demonstraram alterações significativas.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: