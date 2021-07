Sabe o que é WhatsApp Mods? Confira a dos mais utilizados

[Post patrocinado] A rede social WhatsApp conta atualmente com mais de 2 bilhões de usuários ativos em sua plataforma em todo o mundo, e é uma das preferidas em estar na tela inicial da maioria dos dispositivos celulares.

A sua fama se dá, principalmente, por garantir uma conexão dinâmica e rápida entre as pessoas do mundo todo, isso de qualquer lugar do mundo, a qualquer dia e a qualquer horário.

Essa facilidade certamente diminui saudades e distâncias, facilita relações, mantém as pessoas conectadas umas com as outras e pode ser uma excelente e lucrativa ferramenta de trabalho. Por essas e outras razões ela é tão requisitada e importante.

Dado o sucesso explicado e merecido do aplicativo, dele são derivadas muitas modificações aperfeiçoadas, com mais benefícios, funções e melhorias.

Essas modificações são criadas por desenvolvedores terceirizados que não possuem ligação alguma com o aplicativo oficial, mas que mesmo assim têm ganhado relevância, espaço e até mesmo preferência de serem baixados pelos usuários.

Antes de discorrermos sobre algumas das modificações mais famosas e baixadas no mercado digital, é importante ressaltar novamente que as mesmas não derivam do aplicativo oficial do WhatsApp, e consequentemente, não são encontradas para download nas lojas oficiais de aplicativos Android e IOS.

Dado essa informação importante passada, vamos conhecer melhor uma lista de WhatsApp modificado

WhatsApp GB

O WhatsApp GB é umas das modificações mais famosas disponíveis para download. A primeira que iremos pensar na lista de WhatsApp modificado.

Essa versão permite que o usuário instale duas contas WhatsApp no mesmo dispositivo celular, e também libera a utilização do WhatsApp original no mesmo aparelho (uma comodidade que as demais não possuem).

É uma versão mais focada na privacidade do usuário, com opções acrescentadas de esconder conversas específicas e inativar a internet apenas no aplicativo.

Certamente é uma versão muito cogitada para contas comerciais, pois com suas configurações de privacidade em alta, permite que o usuário a utilize no dispositivo celular apenas em seu ambiente de trabalho e usando a versão oficial como a sua conta pessoal.

WhatsApp Plus

A versão do WhatsApp Plus também possui algumas configurações de privacidade e tem seu layout parecido com o do WhatsApp oficial.

Seu grande diferencial é que ela possui uma grande diversidade de temas para personalização exclusiva do aplicativo, além de também permitir o uso de duas contas no mesmo dispositivo.

Mas diferente do WhatsApp GB, para você possuí-la em seu aparelho, é necessário desinstalar o aplicativo do WhatsApp oficial.

FMWhatsApp

O FMWhatsApp é uma ótima versão modificada também para ser baixada e experimentada, assim como as duas outras mencionadas acima. Ele foi desenvolvido pela Fouad Mokdad.

Possui opções de segurança personalizadas, como bloqueio do acesso ao aplicativo por meio de senha PIN ou padrões personalizados. Também possui a ótima ferramenta de permitir o uso de duas contas do WhatsApp ao mesmo tempo em um dispositivo celular.

Possibilita o envio e troca de imagens de altíssima qualidade entre os seus usuários.

YoWhatsApp

A versão desenvolvida por Yousef Al Basha, também é uma ótima escolha da lista de WhatsApp modificado. Possui uma excelente interface e variadas e exclusivas opções de personalizações.

É uma versão com características que permitem a ocultação de status online e também possibilita o uso de duas contas com números distintos no mesmo dispositivo celular.

Sua principal característica diferenciada é em relação a parte estética, pois oferece um design diferenciado e muito bonito, seguindo as diretrizes do Material Design do Google.

Possibilita a aplicação de uma infinidade de temas para personalizar a sua interface, organização e estrutura, sendo este um dos grandes diferenciais em relação às outras versões.

JTWhatsApp

A modificação proposta e desenvolvida pela Jimtechs, o JT WhatsApp, traz consigo muitas das funcionalidades das demais, como ocultação de status, infinitas opções de personalização e possibilidade de usar duas contas no mesmo telefone.

O seu principal diferencial entre as outras versões acima mencionadas, é um sistema que evita o banimento dos seus usuários da plataforma original do WhatsApp, que pode se dar pela violação de termos em usar uma modificação não oficial.

Agora que você já conheceu melhor a lista de WhatsApp modificado disponibilizada no mercado digital, que tal experimentar alguma opção em seu dispositivo celular?

Claro que, sempre visando baixá-las em links seguros e de sites já visitados e confiáveis.

