Sabe quais são as melhores corretoras de Forex

Uma forma de ganhar dinheiro, que parece semelhante à Bolsa de Valores, mas possui suas particularidades, é utilizar corretoras de Forex. Antes de citar algumas das melhores corretoras deste ano, é preciso explicar como funciona.

Forex, ou FX, utiliza principalmente moeda estrangeira para gerar ganhos. A forma mais comum é comprando uma moeda e vendendo outra. Um exemplo seria comprar dólares usando o real, e, assim que a cotação do dólar subir, vendê-los, trocando em reais. O ganho será exatamente a diferença na cotação do dólar da compra e da venda. Além de moedas, também é possível realizar as negociações comprando metais como ouro, prata, cobre, zinco e níquel; produtos energéticos como gás natural e petróleo bruto; ou ainda cultivos como soja, açúcar e milho.

Tão importante quanto entender como o Forex funciona, é conhecer as corretoras mais seguras e eficientes para investir seu dinheiro. A lista com as melhores corretoras Forex de 2021 é uma aliada para aqueles que possuem dúvidas a respeito de quais plataformas utilizar.

Para fazer essas negociações é preciso recorrer a corretoras de Forex, que são plataformas nas quais é possível fazer a compra e venda de moedas e produtos. Entre as melhores corretoras Forex está a XTB. Ideal para os iniciantes, a corretora oferece 46 pares de moedas para suas negociações, com depósito mínimo de 50 dólares. A XTB possui suporte em português e retiradas rápidas de dinheiro. Está disponível para dispositivos com sistemas Android, iOS, MT4 e xStation5.

Permitindo a cópia automática de operadores rentáveis, a eToro é a segunda corretora recomendada. O depósito mínimo é de 200 dólares, podendo escolher entre os 46 pares de moedas. A empresa dispõe de suporte em português e está habilitada para iOS, Android e CopyTrader. Eleita a melhor corretora em 2017 e 2018, a XM é uma das que não poderia faltar nesta lista. São 56 pares de moedas, depósito mínimo de 5 dólares e suporte em português para solucionar quaisquer dúvidas. A interface da plataforma é ideal para os investidores iniciantes, permitindo a retirada rápida de dinheiro. A XM está disponível para WebTrader, iOS, Android, MT4 e MT5.

Uma corretora muito popular de Forex é a Avatrade, com suporte em português e depósito mínimo de 100 dólares. A plataforma permite a rápida retirada de dinheiro e funciona em dispositivos com os sistemas AvaGO, AvaOptions, iOS, Android e MT4. A IQ OPTIONS exige depósito mínimo de 10 dólares e é excelente para iniciantes. São 22 pares de moedas à disposição, além de ações e commodities. Funciona em iOS, Android e Webtrader.

A Hotforex conta com 56 pares de moedas e o depósito mínimo é de 50 dólares. A plataforma é de fácil utilização, indicada para iniciantes. Está habilitada para Android, iOS, MT4 e HF Copy. A última da lista, mas não menos importante, é a Instaforex, muito popular na Ásia. São 110 pares de moedas liberados e depósito mínimo de 100 dólares. O Instaforex é de fácil manuseio, ideal para iniciantes e está disponível para sistemas MT4.

