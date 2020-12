‘Sai de casa não, cara’, recomendou Eduardo Galvão a amigo antes de morrer pela Covid-19

Logo após receber o diagnóstico da doença, Galvão mandou um áudio ao amigo e ator Stepan Nercessian manifestando preocupação com a doença edit

247 - O ator Eduardo Galvão, que morreu vítima do novo coronavírus na última segunda-feira (7), compartilhou áudios com o amigo e ator Stepan Nercessian logo após ter recebido o diagnóstico. Neles, Galvão recomendou a Nercessian não sair de casa e manifestou preocupação com a doença.

Segundo reportagem de Mariana Araújo, da GloboNews, Galvão disse em uma das mensagens: “Muito ruim isso, cara. Se liga aí, Stepan. Sai de casa não, cara. Fica ligado aí. E o medo que dá, cara.Tu não sabe se vem coisa pior. Se vai melhorar, se não vai”.

Em suas redes, Nercessian lamentou a morte do amigo: “Hoje, 8 de dezembro, mais um anjo, Eduardo Galvão, foi ficar ao lado de Deus e de Nossa Senhora da Conceição. Homem bom. Pai honrado, avô feliz”, diz a postagem.

