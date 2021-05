Saiba como comprar passagens aéreas de ida e volta na ponte aéreas SP/Rio por apenas R$ 294 para viagem em maio

As companhias aéreas lançaram uma promoção para incentivar as viagens para os destinos nacionais. Nos voos de São Paulo (Congonhas) para a cidade do Rio de Janeiro (Aeroporto Santos Dumont) há opções de voos de ida e volta por apenas R$ 294,12. (Veja detalhes na imagem abaixo).Além de ser um valor menor que o cobrado pelas empresas de ônibus, essa promoção é para quem deseja viajar ainda em maio para a "cidade maravilhosa". Acesse aqui essa promoção

Da capital paulista para Curitiba a viagem de avião de ida e volta em voo direto pode ser garantida nesta promoção por apenas R$ 316,52 para viagem ainda esse mês. A capital paranaense é um dos destinos nacionais com maior oferta de voos baratos e de hotéis com descontos. As passagens aéreas para Curitiba são menores pelo fato de ter grande oferta de voos das companhias Azul, Gol e LATAM. Encontre aqui a promoção de voos para Curitiba.

Para todos os destinos nacionais é possível comprar passagens aéreas com descontos. A dica para economizar é comprar os bilhetes com pelo menos 15 dias antes da data da viagem. Outra dica é escolher datas para viajar às terças, quartas-feiras e sábados. Nestes dias os valores são menores por ter menos procura pelos voos.

Como economizar

Outra forma de economizar é fazer a emissão das passagens aéreas usando as milhas ou pontos acumulados nos cartões de crédito ou nos programas de fidelidade das companhias aéreas. Mas se você não tem essas milhas, vamos te dar dicas de como é possível garantir economia de até 50% na compra das passagens aéreas.

A dica é pesquisar os valores nos sites que fazem emissão das passagens com milhas de pessoas que decidiram vendê-las. Uma das empresas desta modalidade é a MaxMilhas. Tudo é feito se forma segura. Assim que o consumidor realiza o pagamento, o localizador é enviado para o e-mail do comprador. Garanta aqui o seu desconto na compra das passagens aéreas

