Saiba como usar corretamente o controle cruzeiro no seu veículo

No mercado automotivo há muitos carros que possuem o sistema de controle de cruzeiro, como o L200 Triton 2012. Esse sistema é fantástico para manter o carro em uma velocidade estabelecida de modo automático. A velocidade de cruzeiro permite que os seus pés relaxem e, ao mesmo tempo, ajuda a poupar combustível, além de evitar as multas por causa de excesso de velocidade.

Quem tem um carro como o Mitsubishi L200 Triton 2012 ou outro modelo que possua o sistema de controle de cruzeiro, deve aprender a se familiarizar com esse controle, que fica perto do volante. É muito importante você saber que só pode utilizar esse controle em condições seguras, permanecendo muito concentrado e atento ao trânsito e à estrada.

Para conseguir dirigir confortável e eficientemente o seu L200 Triton, é necessário que você aprenda a utilizar o sistema cruzeiro com calma, sem esquecer que esse sistema só deve ser utilizado na estrada e que você jamais deverá tirar o olhar do caminho por onde o veículo avança. Ou seja, o sistema de controle cruzeiro é para relaxar os pés e não a atenção!

Como utilizar o controle de cruzeiro

Localize o controle de cruzeiro no próprio volante ou na coluna que une o volante ao painel. No manual do seu carro L200 2012 ou de outro veículo que esteja dirigindo, encontrará toda a informação sobre os botões interruptores do controle de cruzeiro.

Depois, veja bem o design dos botões interruptores. Cada carro tem um design um pouco diferente, mas todos os interruptores possuem uma identificação bem clara. Com certeza você encontrará dois botões, um para ligar e o outro para desligar o controle de cruzeiro. Depois encontrará outro com a identificação ‘estabelecer’ e outro com a identificação ‘res’, que significa retomar. Alguns carros possuem ainda botões adicionais (identificados com +/-) que permitem aumentar ou diminuir a velocidade na hora de ligar o controle de cruzeiro.

Outras dicas importantes:

1. Quando quiser –e puder– dirigir o seu l200 usada dieselou qualquer outro veículo com controle de cruzeiro, dirija até atingir a velocidade desejada e só então pressione o botão interruptor ‘estabelecer’. Desse modo, o controle de cruzeiro manterá estabilizada essa velocidade escolhida. Agora sim, você poderá retirar o pé do acelerador.

2. Toda vez que você precisar diminuir a velocidade, virar ou realizar qualquer outra ação como parar o veículo, você deverá então desativar o controle de cruzeiro. Existem diversas formas:

Ø Para desativar o controle de cruzeiro só por um tempo, é só pressionar o freio.

Ø Se você estiver dirigindo com câmbio manual, você poderá desativar o controle de cruzeiro pressionando o pedal da embreagem.

Ø Se você não quiser continuar usando o controle de cruzeiro, pressione o botão interruptor ‘desligar’.

3. Você pode mudar a velocidade do controle de cruzeiro sempre que for necessário. Um bom exemplo é o seguinte: você está dirigindo por uma estrada onde a velocidade máxima permitida é 60 km por hora. O controle de cruzeiro foi estabelecido nessa velocidade. Mas de repente, a velocidade permitida passa a ser 100 km por hora. Nesse caso, é só você pressionar o acelerador para atingir os 100 km por hora e pressionar depois o botão interruptor de ‘estabelecer’. O controle de cruzeiro manterá agora a essa velocidade.

4. Jamais utilize o controle de cruzeiro na cidade, quando você deverá alternar o uso do acelerador e do freio por causa do trânsito e dos sinais. Lembre-se que o controle d cruzeiro foi criado para ser utilizado em situações onde você pode manter uma determinada velocidade, sem necessidade de aumentar ou diminuí-la constantemente. Por isso é aconselhável usar esse controle em autoestradas.

5. Não perca a concentração na direção. Não se esqueça que o controle de cruzeiro não é um piloto automático! Você deverá prestar atenção na autoestrada, tendo em conta os outros veículos, os cartazes sinalizadores de velocidade e tudo o que acontece em torno do seu carro. Os seus pés devem permanecer perto dos pedais de freio e de aceleração, para poder reagir rapidamente se tiver que frear ou acelerar repentinamente.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.