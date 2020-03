Sakamoto: 'caso um familiar venha a morrer por coronavírus, saiba que Bolsonaro é cúmplice'

247 - O jornalista Leonardo Sakamoto afirma que o comportamento do presidente da República o torna cúmplice da tragédia que pode se anunciar no país com a evolução da pandemia de coronavírus.

Em sua blog, ele diz: "a forma pela qual trata o vírus que está matando milhares de pessoas em todo o mundo e levando a economia global a uma recessão, ao menos, é coerente. Ele já o chamou de "fantasia", "não é isso tudo o que dizem", "histeria", "superdimensionado".

E complemente: "caso seu pai ou sua mãe, irmão ou avó venham a morrer após ter contraído o coronavírus ou se mesmo você acabar ficando com sequelas por toda a vida devido a danos em seus pulmões, saiba que um dos responsáveis por isso é o presidente da República. Ou melhor, sua incompetência atávica, sua desconexão com a realidade, seu egoísmo estrutural."