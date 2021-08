Salvador planeja aplicar 3ª dose de vacina contra Covid em idosos

Prefeito Bruno Reis (DEM) ainda defendeu a redução do intervalo entre as duas doses para que mais pessoas completem a imunização edit

247 - A cidade de Salvador pode antecipar a vacinação contra a Covid com a terceira dose para pessoas com 60 anos ou mais. De acordo com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM-BA), a medida só será possível graças ao avanço da vacinação na capital , que já começou a vacinar adolescente com comorbidades.

De acordo com Reis, um dos motivos para pedir a liberação da terceira dose é o avanço da variante Delta, já que os idosos foram os primeiros imunizados e estão mais vulneráveis, informou o prefeito ao site Bahia Notícias. “

"Precisamos antecipar as aplicações das vacinas, estamos vendo em outros lugares a variante Delta chegando com força, atacando quem não tomou vacina e quem não tomou a segunda dose”, argumentou.

A previsão é que a terceira dose seja aplicada logo após a vacinação dos adolescentes.

