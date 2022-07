Santander é condenado a pagar R$ 274 milhões por danos morais coletivos

Apoie o 247

247 - O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT10) condenou o Santander a pagar R$ 274,4 milhões de indenização por danos morais coletivos. Em 2017, o Ministério Público do Trabalho (MPT) acusou o banco de assédio moral organizacional, cobranças excessivas e fixação de metas abusivas. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (21) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O Santander pode recorrer. "O Santander recebeu com surpresa a decisão, visto que os julgadores reconhecem as práticas da instituição no combate a qualquer tipo de assédio ou discriminação, como, aliás, já havia feito o juiz de primeiro grau", disse o banco.

De acordo com o MPT, em média, a cada 2 horas e 48 minutos um empregado do Santander desenvolveu doença mental em 2014, com 2.057 auxílios-doença acidentários por doenças mentais dados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entre 2010 e 2015.

