SBT negocia cotas de R$ 7,9 milhões por Fla-Flu e dividirá faturamento com Flamengo

247 - O SBT negocia com anunciantes e agências com quem tem contato no mercado para vender cotas de patrocínio. A emissora vende cada uma das cotas pelo valor de tabela de R$ 7,9 milhões, considerado alto para apenas uma transmissão. O clássico entre Flamengo e Fluminense ocorre nesta quarta-feira (15) na partida de volta pela final do Campeonato Carioca. No primeiro duelo o rubro-negro venceu por 2x1 - o tricolor era o mandante do jogo.

O canal de Silvio Santos e o Flamengo dividirão os lucros com anunciantes, de acordo com reportagem publicada pelo portal Uol. Uma cota de patrocínio foi vendida ao aplicativo financeiro PicPay. Outra é negociada com a Ambev, que pretende expor a marca Brahma na transmissão. A expectativa é fechar os acordos até o fim da tarde desta terça-feira (14).

Patrocinadores pressionaram o Rubro-Negro e pediram que a diretoria carioca buscasse uma maneira de exibir a final do Estadual na TV aberta para aumentar a exposição de suas marcas.

O jogo será narrado por Téo José, que trabalha no Fox Sports e foi cedido gentilmente pela Disney ao SBT para a transmissão pontual. Os comentaristas ainda serão definidos. Nomes como Zico e Andrade, além de Branco e Roberto Rivellino, todos ligados ao Flamengo e ao Fluminense, foram cogitados.

